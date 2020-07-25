Вашингтон, , 17:00 — REGNUM Разработчики будущей стратегической игры в реальном времени (RTS) Iron Harvest назвали дату начала её отркытого бета-тестирования. Анонсирующий трейлер был опубликован 24 июля на YouTube-канале издательской компании Deep Silver.

Разработкой игры занимается студия King Art Games. Ранее она сообщила, что 30 июля 2020 года стартует программа открытого бета-тестирования, в которой смогут принять участие все желающие. Полноценный релиз Iron Harvest на платформах Xbox One, PS4 и ПК запланирован на 1 сентября 2020 года.

Iron Harvest выполнена в стилистике стимпанка (направление научной фантастики, рассматривающее миры, в которых используется энергия пара). Действие игры происходит в 20-х годах XX века в альтернативной реальности. В этом мире после Первой мировой войны три страны (Полания, Саксония и Русвиет) решили продолжить сражения.

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