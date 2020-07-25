Кэри, США, , 16:43 — REGNUM Компания Epic Games сообщила, что автомобили не появятся в Fortnite в ближайшее время. Публикацию она разместила 24 июля на официальной странице проекта в Twitter.

Геймеры ожидали, что они смогут увидеть в игре машины 21 июля 2020 года, однако этого не произошло. Разработчики сообщили, что сейчас юристы компании пытаются решить все юридические тонкости, связанные с изображением автомобилей в игре и исправляют различные опечатки в названиях.

В связи с этим модели многих автомобилей решили перепроверить. Администрация аккаунта написала, что геймерам нужно подождать «несколько недель».

https://twitter.com/FortniteGame/status/1286390630680276992

Ранее ИА REGNUM собщило, что датамайнеры нашли в файлах обновления Fortnite место падения космического корабля. Они также обнаружили модель персонажа, которому, возможно, принадлежит этот корабль.

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