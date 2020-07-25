, 16:13 — REGNUM Студии Bungie удалось решить проблему пользователей ПК в игре Destiny 2, связанную с ошибкой, известной как Error Code: Beaver. Об этом 25 июля сообщил портал Screen Rant.

Разработчики сообщили, что им удалось определить «источник» появления этих ошибок, в результате чего их количество уменьшилось. При этом Bungie написала, что её сотрудники по-прежнему пытаются найти «первопричину». Компания отметила, что больше всего от этого пострадали геймеры в центральных и восточных штатах США.

Из-за ошибки Beaver многие геймеры не могли играть в социальных локациях (чаще всего), некоторые из них отмечали, что появление этой ошибки участилось после того, как Destiny 2 появилась в сервисе Steam. Проблема существовала и раньше, однако она стала особо острой в последние 9 месяцев.