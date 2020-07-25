Вашингтон, , 16:06 — REGNUM На территории США за истекшие сутки было выявлено более 73 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 июля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По информации университета, за последние 24 часа в стране выявили 73 715 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число достигло 4 112 651.

Также сообщается, что за это же время в США от COVID-19 скончались 1130 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов превысило 145 000.

При этом указывается, что в настоящее время в стране от нового заболевания вылечились 1,2 млн человек.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что в стране по состоянию на 25 июля число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 67 002.

Читайте также: В Белоруссии зарегистрировали более 67 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2