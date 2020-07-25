Варшава, , 15:58 — REGNUM В сервисе Steam состоялся релиз бесплатной демоверсии игры Succubus, которая представляет собой спин-офф известной игры про демонов ада Agony. На это 25 июля обратил внимание портал DSOGaming.

Демонстрационная версия, получившая название SUCCUBUS: Prologue, позволяет пройти два уровня существующей игры. Геймерам предлагается выступить в роли Видии — демонической жрицей похоти, использующей свои навыки для мести врагам.

Разработкой SUCCUBUS занимается польская студия Madmind, которая в мае 2018 года выпустила игру Agony. Действие игры происходит в аду, геймеры управляют душой грешника, способной вселяться в тела демонов и других местных обитателей.

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