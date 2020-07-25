Душанбе, , 15:23 — REGNUM В Таджикистане за сутки зарегистрировано 44 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране выявлено 7104 случая заражения. Об этом 25 июля сообщается в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

На текущий момент в Таджикистане от COVID-19 вылечились 5851 человек, скончались 58 человек.

Читайте также: Больше 40 не собираться: в Таджикистане запретили пышные свадьбы

Как сообщало ИА REGNUM, в Таджикистане ввели ограничение на численность гостей на торжественных мероприятиях. Речь идет, в частности, о свадебных торжествах, на которых не должно присутствовать более сорока человек.

Читайте также: Таджикистан назвал свой секрет успеха в борьбе с COVID