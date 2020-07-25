Варшава, , 15:03 — REGNUM Дизайнер Павел Саско, работавший над созданием Cyberpunk 2077, дал понять, что антирасистские протесты в США не повлияют на игру. Интервью с ним было опубликовано на польском портале Spider's Web.

Цитата из официального трейлера Cyberpunk 2077

Он сказал, что на сегодня студия CD Project Red уже имеет фактически готовую игру, причём она находится в таком виде уже достаточно долгое время. Он также сказал, что игра будет затрагивать такие темы, как расизм, проблемы органов правопорядка и неравенство, однако дал понять, что недавние протесты в США никак на неё не повлияли.

Ожидается, что релиз Cyberpunk 2077 состоится на платформах PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, ПК и Google Stadia 19 ноября 2020 года. Ранее разработчики дважды переносили дату выхода игры в продажу.

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