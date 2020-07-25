Варшава, 25 июля 2020, 15:03 — REGNUM Дизайнер Павел Саско, работавший над созданием Cyberpunk 2077, дал понять, что антирасистские протесты в США не повлияют на игру. Интервью с ним было опубликовано на польском портале Spider's Web.
Он сказал, что на сегодня студия CD Project Red уже имеет фактически готовую игру, причём она находится в таком виде уже достаточно долгое время. Он также сказал, что игра будет затрагивать такие темы, как расизм, проблемы органов правопорядка и неравенство, однако дал понять, что недавние протесты в США никак на неё не повлияли.
Ожидается, что релиз Cyberpunk 2077 состоится на платформах PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, ПК и Google Stadia 19 ноября 2020 года. Ранее разработчики дважды переносили дату выхода игры в продажу.
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