Тбилиси, , 14:53 — REGNUM Грузия получила от Всемирной организации здравоохранения и Евросоюза 15 тонн средств индивидуальной защиты, которые предназначены для содействия эффективной и безопасной борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба министерства беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

На церемонии получения груза присутствовала министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе, которая отметила, что помощь будет передана как Исследовательскому центру общественного здравоохранения имени Лугара и 9 региональным лабораториям Национального центра по контролю заболеваний, так и бригадам скорой медицинской помощи и сельским врачам.

«Это одна из самых крупных партий, которую Грузия получила за период распространения коронавируса, и мы продолжим работу с партнерами в этом направлении», — заявила Тикарадзе.

Гуманитарную помощь грузинскому министру передали глава направления сотрудничества делегации ЕС в Грузии Винсент Рей и представитель ВОЗ в Грузии Сильвиу Доментэ. Они пообещали продолжить оказание помощи Грузии в борьбе с текущими и предстоящими вызовами.