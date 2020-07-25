Москва, , 13:52 — REGNUM Два уголовных дела по факту размещения фотографий нацистов в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк онлайн», во время проведения акции в текущем году в режиме онлайн, возбудил Следственный комитет России. Об этом 25 июля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, её слова приводит пресс-служба ведомства.

«По фактам размещения в сети Интернет фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенные публично», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным следствия, Д. Бородаенко, проживающий в Кемерово, не позднее 6 мая 2020 года с целью одобрения преступлений нацизма разметил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» движения «Бессмертный полк онлайн» фотографию главы немецкой Национал-социалистической немецкой рабочей партии, являвшейся главным носителем бесчеловечной идеологии, Адольфа Гитлера.

Кроме этого, установлено, что не позднее 2 мая, проживающий в Перми М. Гусев, с этой же целью выложил на сайт «Банк памяти» фотографию изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

При этом уточняется, что в настоящее время следователи СК РФ провели допросы подозреваемых, обыски по местам, где они проживают и другие следственно-оперативные мероприятия для закрепления полученных доказательств содеянного.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сайте движения «Бессмертный полк онлайн», во время проведения акции в текущем году из-за пандемии коронавируса в режиме онлайн, были размещены фотографии нацистов, после чего СК РФ начал расследование по данному факту.