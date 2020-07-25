Хабаровск, , 13:16 — REGNUM Бригада врачей из Москвы прилетела в Хабаровский край для оказания помощи местным медикам в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Сегодня московским рейсом в Хабаровск прибыла бригада врачей, которая окажет помощь местным коллегам в лечении пациентов с диагнозом Covid-19», — говорится в сообщении и уточняется, что в составе данной группы прибыли 19 человек — инфекционисты, эпидемиологи, пульмонологи, рентгенологи и анестезиологи.

Также указывается, что московские врачи прибыли в край для помощи в борьбе с COVID-19 по личной договорённости между врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«В край прибудет 2 бригады медиков — всего 28 человек. Завтра мы ждем еще одну группу из 9 человек. Все они — специалисты высокого класса, с большим опытом работы», — приводит пресс-служба сообщение минздрава края.

При этом сообщается, что в ближайшие дни также ожидается прибытие в Хабаровск гуманитарной помощи в борьбе с пандемией — защитных костюмов, очков, масок, бахил, респираторов и пр., которая будет распределена по краевым больницам.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в Хабаровском каре было выявлено 157 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число выросло до 6851.