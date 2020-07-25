Бишкек, 25 июля 2020, 13:15 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 877 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается 25 июля в пресс-службе штаба по борьбе с коронавирусом в республике.
За весь период эпидемии в Киргизии было выявлено 32 124 случая инфицирования. 2633 из них — среди медицинских работников.
В общей сложности в республике выздоровели 19 203 человек. 1249 человек скончались.
Напомним, за предыдущие сутки в Киргизии выявили 967 случаев инфицирования коронавирусом.
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Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля глава правительства Киргизии Кубатбек Боронов поручил изучить новые случаи заболевания пневмонией и COVID-19.
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