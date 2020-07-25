Бишкек, , 13:15 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 877 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается 25 июля в пресс-службе штаба по борьбе с коронавирусом в республике.

За весь период эпидемии в Киргизии было выявлено 32 124 случая инфицирования. 2633 из них — среди медицинских работников.

В общей сложности в республике выздоровели 19 203 человек. 1249 человек скончались.

Напомним, за предыдущие сутки в Киргизии выявили 967 случаев инфицирования коронавирусом.

Читайте также: Премьер-министр Киргизии поручил медикам изучить новые случаи COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля глава правительства Киргизии Кубатбек Боронов поручил изучить новые случаи заболевания пневмонией и COVID-19.

Читайте также: Премьер-министр Киргизии возложил вину за дефицит лекарств на перекупщиков