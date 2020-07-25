Бишкек, , 12:45 — REGNUM Решение о том, что 30 июля будет днем национального траура по умершим от COVID-19 и связанных с ним последствий, приняли власти Киргизии. Об этом 25 июля сообщил президент страны Сооронбай Жээнбеков в эфире государственной радиостанции «Биринчи радио» («Первое радио»).

«Тридцатого июля будет объявлено днем национального траура по всей стране», — заявил киргизский президент, добавив, что для этого будет издан соответствующий указ.

Также Жээнбеков отметил, что «трудности и невосполнимые потери» каждого из граждан республики, кто потерял своих близких от нового заболевания «эхом отзываются» в его сердце.

«Еще раз выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших соотечественников», — заявил он и пожелал всем потерявшим по данной причине своих родных и близких выдержки.

«Пусть земля будет пухом для всех умерших», — заключил лидер Киргизии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в республике общее число заразившихся коронавирусом составляет 32 124 при 1249 летальных исходах от COVID-19.