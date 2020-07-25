Астрахань, 25 июля 2020, 12:24 — REGNUM 34 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Астраханской области, данные опубликовала пресс-служба правительства региона 25 июля.
«По данным министерства здравоохранения, на 25 июля в Астраханской области зарегистрировано 4405 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией (+34 человека за минувшие сутки)», — говорится в сообщении.
В инфекционных госпиталях для больных с COVID-19 находятся 647 человек.
Всего за период пандемии скончались 43 носителя коронавируса, 4337 человек выписаны с выздоровлением