Ереван, , 12:44 — REGNUM В Армении число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом достигло 36 996. За сутки было подтверждено 383 новых случаев заражения. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По факту выздоровления были выписаны 509 человек, восемь человек скончались от осложнений заболевания.

За весь период эпидемии в Армении выздоровели 26 243 человек, умерли 700 человек.

9833 инфицированных на данный момент получают лечение. За весь период эпидемии в стране было проведено 155 664 тестов для выявления коронавируса SARS-CoV-2.