Вашингтон, , 12:10 — REGNUM В сеть выложили новые рендеры (компьютерные модели) и фотографии гарнитуры, которая, как считается, является новым устройством виртуальной реальности в линейке Oculus Quest. Публикации были размещены на Twitter-странице инсайдера WalkingCat.

Этот пользователь ранее первым опубликовал первые изображения этой VR-гарнитуры. Теперь он выложил новые, сопроводив посты загадочной надписью «15 сентября».

Пользователи предположили, что речь может идти о дате анонса или даже о дате старта продаж. Портал UploadVR со ссылкой на надёжного инсайдера в свою очередь заявил, что производство гарнитуры может быть запущено уже на следующей неделе.

https://twitter.com/h0x0d/status/1286656885760786432

https://twitter.com/vr_oasis/status/1286687275296923648

Напомним, компания Oculus VR является дочерней по отношению к Facebook. VR-гарнитура Oculus Quest поступила в продажу 21 мая 2019 года.

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