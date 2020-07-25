Обнинск, Калужская область, , 12:06 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша сегодня, 25 июля, принял участие в традиционном Атомном марафоне в Обнинске. Марафон посвящен Дню города. Его маршрут пролегает по историческим и культурным местам наукограда. Цель — пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан к занятиям физкультурой и спортом.

В Обнинске состоялся первый в этом году в России легкоатлетический марафон Пресс-служба правительства Калужской области

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в этом году марафон состоялся в пятый раз. В нём приняли участие более полутора тысяч жителей Обнинска в возрасте от 18 до 80 лет, сотрудники и ветераны государственной корпорации «Росатом», представители предприятий области, члены регионального правительства, а также граждане Белоруссии, Казахстана и Мексики. Каждый участник марафона получил личный номер и памятную медаль, а также смог выбрать удобную для себя дистанцию: 5 или 21 км.

В Обнинске состоялся первый в этом году в России легкоатлетический марафон Пресс-служба правительства Калужской области

Владислав Шапша участвовал в пятикилометровом забеге под номером 40. От имени правительства области он поздравил участников марафона и всех жителей наукограда с Днём города, подчеркнув, что Обнинск никогда не должен останавливаться: «Только вперёд, к новым успехам и новым победам!». Руководитель региона напомнил, что ставший традиционным марафон начинался пять лет назад, когда в нём приняли участие порядка 150 энтузиастов. В этом году он и вовсе стал особенным.

«Он первый в стране открывает такого рода большие пробеги. До сих пор ещё нигде в силу понятных причин такого не было. А сегодня в Калужской области марафон состоялся!», — подчеркнул Владислав Шапша.