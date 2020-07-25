Орел, , 12:02 — REGNUM 21 новый случая заражения коронавирусом подтверждён за минувшие сутки в Орловской области, данные опубликованы 25 июля федеральным оперативным штабом.

За минувшие сутки в регионе была подтверждена смерть сразу шести пациентов, у которых было подтверждено заражение коронавирусом. Также 39 человек за минувшие сутки выписаны с выздоровлением.

В общей сложности с 24 марта в Орловской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5468 человек, из них 4141 пациент выздоровел, скончались 87 человек.