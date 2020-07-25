Севастополь, 25 июля 2020, 11:57 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Севастополя, сообщили 20 июля в пресс-службе правительства города-героя.
«Большинство пациентов — местные жители. Идут эпидрасследования, устанавливаются источники заражений», — сообщили в оперативном штабе.
Всего на территории Севастополя за период пандемии подтверждено 332 случая заражения коронавирусом, 251 человек выздоровел, шесть скончались. В больницах остаётся 251 пациент с коронавирусом.