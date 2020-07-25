Симферополь, , 11:54 — REGNUM 21 новый случай заражения коронавирусом подтверждён за минувшие сутки в Республике Крым, об этом 25 июля на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 24 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции. 8 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 — завозные из-за рубежа», — уточнил Аксёнов.

Всего за весь период пандемии в Крыму положительные тесты на коронавирус были подтверждены у 1077 человек, 820 из них уже выздоровели, скончались 14 пациентов.