Тамбов, , 11:50 — REGNUM 38 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили 25 июля в региональном оперативном штабе.

«38 новых случаев сегодня. Из них: 16 мужчин, 19 женщин, 3 детей (девочка 6 лет, два мальчика 2 года и 7 лет). Возраст взрослых заболевших от 23 до 86 лет. Прибывших из других регионов нет, 38 контактных с заболевшими», — сообщили в оперштабе.

Всего за период пандемии в Тамбовской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5766 человек, 4837 выздоровели. Скончались 34 пациента. В больницах региона остаются 272 человека, у 236 человек диагностирована пневмония.