Тверь, , 11:36 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, сообщили 25 июля в региональном оперативном штабе.

Выписаны с выздоровлением 22 человека. Также за сутки на два случая выросла статистика смертности от COVID-19 в регионе.

Всего в Тверской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 4423 человек, из них 3797 выздоровели, умерли 128 пациентов с коронавирусом. Под медицинским наблюдением на 25 июля остаются 498 пациентов.