Хабаровск, , 11:25 — REGNUM Протестная активность в Хабаровске постепенно сходит на нет — сегодня, 25 июля, очередная несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрала в разы меньшей людей, чем в минувшие выходные. Об это сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сторонники Фургала начали собираться перед зданием правительства Хабаровского края. Всего их набралось около трех тысяч человек. Собравшиеся требовали освободить Фургала или провести открытое судебное заседание.

Затем демонстранты прошествовали по улицам Хабаровска, при этом сильно затрудняя автомобильное движение. В ходе шествия к ним присоединились еще порядка трех тысяч человек. Всего в несогласованной акции приняли участие до 6,5 тысяч человек.

В мэрии Хабаровска напомнили, что массовые акции в городе запрещены из-за угрозы коронавируса. Однако несмотря на все меры профилактики в Хабаровске уже фиксируют массовый рост числа выявленных случаев COVID-19.

Напомним, что Сергей Фургал был арестован по обвинению в организации убийств бизнесменов. Он находится в Москве.