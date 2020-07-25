Тула, , 11:24 — REGNUM 37 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 25 июля в региональном оперативном штабе. Также за сутки с выздоровлением от COVID-19 выписаны 38 жителей региона.

«Подтвержден летальный исход пяти пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Богородицка, Узловой и Каменского района в возрасте от 43 до 82 лет», — сообщили в оперативном штабе.

Всего по данным на 25 июля за период пандемии в Тульской области подтверждено 8130 случаев заражения, 6685 человек выздоровели. По данным федерального оперштаба, скончались 204 человека — в федеральную статистику за сутки включены четыре летальных исхода.