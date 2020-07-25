Ростов-на-Дону, , 11:06 — REGNUM В Ростовской области после коронавируса выздоровели ещё 143 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 25 июля.

Общее число выздоровевших за весь период пандемии на Дону достигло 9 тыс. 723 человек, в том числе за истекшие сутки — 143.

В настоящее время в стационарах лечатся 785 пациентов, получившие положительный результат теста на коронавирус. Из них 42 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Коечный фонд заполнен на 35%.

Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся 6 тыс. 332 человека, большинство из них — на самоизоляции.

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