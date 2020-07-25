Москва, , 11:48 — REGNUM Наиболее выгодные направления в России, куда можно будет отправиться самолетом в августе текущего года, назвали аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

По их данным, приводимым RT, наиболее выгодно можно слетать в Москву, билет куда стоит от 850 рублей в один конец.

Далее идут Астрахань и Волгоград, куда можно прилететь за 930 рублей, а Барнаул — туда билет стоит 1070 рублей.

Также билет на рейс до Новосибирск и Челябинск будет в среднем стоить 1100 рублей, а в Пермь, Нижний Новгород, Тюмень и Омск — 1300 рублей.

При этом наиболее дешевые билеты среди самолетов курортных сообщений на рейс в Минеральные воды, куда можно прилететь за 1300 рублей. Кроме этого, билет в Краснодар в августе будет стоить в среднем 1600 рублей, в Симферополь 2000 рублей, в Анапу 2200 рублей и в Геленджик 2900 рублей.

Уточняется, что при составлении данного рейтинга брались средние минимальные цены на авиаперелёты из всех городов России в августе нынешнего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посольство России в Анкаре опубликовало алгоритм санитарно-эпидемиологических мер, разработанных властями Турции для прибывающих в страну иностранных туристов.