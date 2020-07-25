Кишинёв, , 11:25 — REGNUM За сутки в центр COVID-19 в Кишиневе был госпитализирован 81 человек с подозрением на инфицирование SARS-CoV-2, сообщили 25 июля в пресс-службе министерства здравоохранения Молдавии.

В медицинских учреждениях республики 372 пациента остаются в тяжелом состоянии, из них 29 подключёны к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 1025 инфицированных оценивается медицинскими работниками как средней степени тяжести.

В республике увеличилось число выздоровевших. За сутки выздоровел 201 человек, а общее число излечившихся составило в Молдавии 15 608.

Сообщается также о регистрации еще трех летальных исходов заболевания. Общее число зарегистрированных смертей от осложнений болезни составило 729.

На данный момент в Молдавии было зарегистрировано 22 483 случая заражения коронавирусом, 1475 из которых — в Приднестровье (согласно данным Приднестровской Молдавской Республики — 1467).