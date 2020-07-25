Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки скончались два пациента с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 25 июля.

От осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались 66-летний мужчина и 59-летняя женщина. Пациенты страдали хроническими заболеваниями, в том числе, сердечно-сосудистой системы.

За весь период пандемии в Ростовской области скончались 203 пациента с COVID-19.

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