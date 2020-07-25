Ташкент, , 11:26 — REGNUM По состоянию на утро 25 июля в Узбекистане число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом составило 19 653. За сутки выявили 293 новых случая заражения. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Узбекистана.

242 новых случая инфицирования были зарегистрированы в столице Узбекистана, 39 — в Сырдарьинской области, восемь — в Каракалпакстане, семь — в Навоийской области.

На текущий момент в стране выздоровели 10 472 человека, зараженных коронавирусом. Проходят лечение 9074 человека, 138 из них находятся в тяжелом состоянии, 40 — в критическом.