Тбилиси, , 10:26 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии было подтверждено 13 новых случаев коронавируса, и общее число зараженных достигло 1117 человек. За этот же период из клиник выписались 5 пациентов, а общее число выздоровевших составило 917 человек.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

По информации медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, вCOVID-клиниках в настоящее время лечение от коронавируса проходят 222 пациента.

Среди новых зараженных 3 выявлены в результате выборочного тестирования на ярмарке в поселке Лило на окраине Тбилиси. Один случай был подтвержден в ходе тестирования в поселке Гачиани Гардабанского района. 5 случаев относятся к категории импортированных, 4 из них выявлены у водителей трайлеров. 2 случая подтверждены в результате тестирования медперсонала. Источник заражения одного пациента неизвестен, и в настоящее время эпидемиологи работают над изучением его контактов.

В режиме карантина содержатся 5936 человек, в стационарах под наблюдением остаются 268 пациентов.