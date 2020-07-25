Москва, , 11:04 — REGNUM В качестве альтернативе утренней чашке кофе для того, чтобы взбодриться, можно использовать полезные для нервной системы и сердца кофейные зерна в шоколаде. Об этом 25 июля рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия, ее слова приводит радио «Спутник».

Как отметила нейропсихолог, кофе за счет содержащегося в нем кофеина дает активность центральной нервной системе, однако чрезмерное его потребление дает обратную реакцию — нарушается внимание и повышается раздражительность, а от перенапряжения мозг начинает работать со сбоем. При это шоколад не дает этому перенапряжению произойти из-за витаминов группы B и оказывает успокоительное действие, создавая баланс.

Также Хвингия указала, что кофейные зерна в шоколаде менее вредны для человеческого сердца, нежели привычная кофейная чашка по ктрам, акт как их негативное действие нейтрализует шоколад.

«Кофе и кофеин плохо влияют на сердечно-сосудистую систему. Шоколад наоборот. Он снижает уровень холестерина и хорошо влияет на сердце. Кофе и шоколад взаимодополняют друг друга. Они снижают вредное воздействие друг друга», — заявила она

При этом нейропсихолог отметила, что нужно хорошо высыпаться, соблюдая при этом режим дня, так как кофе, чай или кофейные зерна в шоколаде дают только временный эффект, не заменяя собой полноценный отдыха, необходимого для здоровой работы всего организма.

«Пять зерен кофе в шоколаде более чем достаточно, чтобы немного активировать нервную систему и поддержать работоспособность на некоторое время», — уточнила Хвингия, отметив, что в случае хронического не высыпания никакое количество употребляемых указанных продуктов не заменит собой полноценного сна и отдыха.