Киев, , 13:24 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зафиксировали 1106 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 25 июля специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Украинские полицейские в медицинских масках Russian.news.cn

Согласно данным ресурса, за сутки от последствий, вызванных болезнью, скончались 19 человек, выздоровели 611 пациентов.

За всё время пандемии на Украине зафиксировали 63 929 случаев заражения, скончались 1590 человек, выздоровели 35 497 пациентов.

Лидерами по числу выявленных случаев заражения являются Львовская область и Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, ране в ВСУ обнаружили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в данный момент COVID-19 болеют 147 украинских силовиков.

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