Владивосток, , 08:58 — REGNUM Во Владивостоке состоялась генеральная репетиция парада боевых кораблей в честь Дня Военно-морского флота России. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Генеральная репетиция парада кораблей в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке Mil.ru

На парадных бочках в главной бухте Владивостока у Золотого моста выстроились боевые корабли Тихоокеанского флота России. Это флагман ТОФ — ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», а также большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев». За ним в парадной линии стоят корвет «Громкий», малый противолодочный корабль «Кореец», ракетный катер «Р-18», базовый тральщик «БТ-100» и дизельная подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре».

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на катере «Ураган» обошел парадный строй кораблей и поздравил их экипажи с праздником.

Стоит отметить, что впервые парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота проходит в акватории бухты Золотой Рог.

Сам парад состоится 26 июля.