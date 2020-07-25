Хабаровск, , 08:06 — REGNUM По данным мэрии Хабаровска в несанкционированной акции в поддержку арестованного бывшего губернатора региона Сергея Фургала сегодня, 25 июля, приняли участие 6,5 тысяч человек.

В мэрии сообщают, что на очередную несанкционированную акцию протеста в поддержку Фургала в общей сложности пришло около 6,5 тысяч человек. Сперва перед зданием правительства Хабаровского края собралось около трех тысяч человек. Затем во время шествия к протестующим присоединились еще около трех тысяч человек.

В этот раз демонстранты немного изменили свой обычный маршрут движения и прошли возле здания мэрии Хабаровска, чтобы потребовать отставки главы города Сергея Кравчука.

Также сторонники Фургала требовали освободить бывшего губернатора или же провести открытый судебный процесс.

Напомним, что Фургал был арестован по обвинению в убийствах бизнесменов. Временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края назначен Михаил Дегтярев.