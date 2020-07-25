Кишинёв, , 08:07 — REGNUM Бывший министр окружающей среды Молдавии, экс-депутат молдавского парламента, лидер партии «Союз спасения Бессарабии» Валериу Мунтяну заразился коронавирусом. Об этом он написал 24 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Мунтяну отметил, что за последние пять лет он ни разу не болел, у него не повышалась температура и не было головной боли. А в последние 72 часа появились симптомы, побудившие его сдать тест на коронавирус. Результат теста, по словам политика, оказался положительным. Он также опубликовал копию результата теста на SARS-CoV-2, проведенной одной из частных лабораторий.

«В первый день, когда появились симптомы, чувствовал себя так, как будто по мне проехал русский танк. Сейчас чувствую себя хорошо», — добавил он.

Молдавский политик отметил, что проведет на самоизоляции две недели. В отношении супруги и детей он отметил, что у них симптомов болезни нет.

Читайте также: Два депутата парламента Молдавии заразились SARS-CoV-2

Напомним, ранее коронавирусом заразились два депутата от партии «Шор».