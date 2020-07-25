Берлин, , 07:57 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии составило 204 964, включая новые — 781, 25 июля сообщается нас сайте института Роберта Коха.

За сутки в стране выявили 10 летальных исходов среди больных с COVID-19. Всего в Германии от осложнений при данном заболевании умерло 9118 пациентов. Кроме того, на территории страны более 189,8 тысячи человек выздоровели.

Лидером среди немецких регионов по масштабам выявленных фактов инфицирования SARS-CoV-2 является Бавария — 50 260 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля, по данным ВОЗ, в мире зафиксировано 628 903 летальных исхода при COVID-19.

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