Алжир, , 07:52 — REGNUM В Алжире за минувшие сутки выявили 675 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил глава комиссии по выявлению COVID-19 Джамил Футар в ходе брифинга.

Отмечается, что это рекордное число инфицированных, выявленных за одни сутки с начала пандемии. Всего в Алжире подтверждено 26 159 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также 24 июля в стране выздоровели 324 пациента, еще 12 с болезнью не справились и скончались.

С начала пандемии в Алжире выздоровели 17 633 пациента. Жертвами осложнений COVID-19 стали 1136 человек.

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