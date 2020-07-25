Эр-Рияд, , 07:26 — REGNUM В Саудовской Аравии за прошедшие сутки выявили 2378 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев на территории Саудовской Аравии достигло 262 772. Также за минувшие сутки скончались 37 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Саудовской Аравии жертвами болезней, вызванных SARS-CoV-2, стали 2672 человека.

Отмечается, что в стране уже провели более 3 млн тестов на выявление коронавируса нового типа. В настоящее время в Саудовской Аравии 44 369 активных случаев заболевания COVID-19. Из них 2143 пациента находятся в критическом состоянии.