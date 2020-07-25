Вена, , 07:08 — REGNUM Правила въезда в Австрию для прибывающих из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой ужесточат с 27 июля, сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на постановление властей страны.

Речь идет о списке из 32 стран и отдельных регионов, где наблюдается тревожная ситуация с распространением коронавируса. Всем въезжающим из указанных в списке территорий потребуется предъявить документ об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля на две недели Австрия прекратила авиасообщение с Албанией и еще девятью странами из Западных Балкан после ухудшения эпидемиологической ситуации на их территориях.

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