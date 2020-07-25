Лима, , 06:30 — REGNUM 375 961 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтвержден в Перу, в том числе 4 865 — за последние сутки, сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

Из них 259 423 человека выздоровели и выписаны из медучреждений.

Также за прошедшие 24 часа в стране от осложнений, связанных с COVID-19, погибло 189 пациентов. Всего в Перу было зафиксировано 17 843 летальных исхода при данном заболевании.

Помимо этого, с начала пандемии в республике на SARS-CoV-2 исследовали 2 183 763 пробы анализов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире за сутки зарегистрировано 284 196 новых фактов инфицирования коронавирусом.

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