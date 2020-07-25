Сантьяго, , 06:14 — REGNUM Закон, который дает право гражданам Чили снять со счетов до 10% своих пенсионных накоплений, подписал чилийский президент Себастьян Пиньера, сообщается на сайте правительства республики.

Документ получил одобрение чилийского парламента. По замыслу властей Чили данная мера должна помочь гражданам в тяжелой экономической ситуации, которая возникла из-за карантина по коронавирусу.

Этим правом смогут воспользоваться до 11 млн жителей страны. При этом для ряда категорий граждан такая возможность останется недоступной. Закон не распространяется на военнослужащих и полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 мая в семи районах столицы Чили Саньтяго начнется постепенная отмена нескольких карантинных мер по коронавирусу.

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