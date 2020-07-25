Сакраменто, США, , 05:46 — REGNUM В американском штате Калифорния зафиксировали 159 летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией за одни сутки, сообщает пресс-служба правительства штата.

Отмечается, что этот показатель является рекордным с начала пандемии. Сутками ранее в штате умерли 157 пациентов с COVID-19. При этом губернатор штата Гэвин Ньюсом не упомянул об этом на своем ежедневном брифинге в Twitter.

«Новых случаев: 9718. Среднее ежесуточное за 7 дней: 9881», — сообщил он.

При этом Ньюсом призвал жителей Калифорнии тщательней соблюдать санитарный режим и носить медицинские маски в публичных местах.