Сеул, , 06:42 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 113 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является наибольшим суточным приростом с 1 апреля. Об этом 25 июля сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 14 092. В стране за прошедшие сутки не было зарегистрировано летальных исходов среди пациент с коронавирусной инфекцией.

Значительная часть новых случаев инфицирования — 86 из 113 — являются завозными. Часть из них была выявлена у эвакуированных 24 июля из Ирака граждан Южной Кореи. Другая — у граждан России на рыболовном судне в порту города Пусана.

Напомним, что правительство Южной Кореи констатировало начало второй волны заражений коронавирусом, в связи с чем в стране были усилены профилактические меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля в 10:20 по местному времени два военно-транспортных самолёта доставили в Южную Корею из Ирака 297 южнокорейских рабочих. Чартерные рейсы были организованы правительством Южной Кореи в связи с резким увеличением в Ираке случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В Южной Корее начнут пускать болельщиков на спортивные матчи с 26 июля

Читайте ранее в этом сюжете: Из Ирака в Южную Корею эвакуировали более 290 рабочих