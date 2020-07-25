Исламабад, , 05:19 — REGNUM Не менее девяти человек погибли в ходе перестрелки двух противоборствующих группировок в районе Равалпинди на востоке Пакистана, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что поводом для возобновления вражды стало убийство женщины из соседней деревни. В результате перестрелки погибли девять человек, среди них пятеро женщин и четверо детей. Еще несколько человек получили ранения.

Всех пострадавших госпитализировали. Пока полиция ведет расследование произошедшего инцидента.