Москва, , 05:05 — REGNUM В субботу, 25 июля, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +21… +23 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 26 июля в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +11… +13 °С.

Ветер южный 3−8 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +18… +23 °С днём и +8… +13 °С ночью.

В воскресенье, 26 июля, днём в столице ожидается +21… +23 °С, местами небольшой дождь. По области +19… +24 °С. Ночью в регионе ожидается +10… +15 °С.

Читайте ранее в этом сюжете: Москвичам пообещали тёплые выходные