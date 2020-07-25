Москва, , 04:42 — REGNUM Существенного подъёма заболеваемости COVID-19 осенью 2020 года в России не произойдёт, сообщил 24 июля журналистам главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

«Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем», — сказал он.

Среди факторов, которые могут негативно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в России, Чуланов назвал формирование коллективов в осенний период — школьных, студенческих и рабочих.

Эксперт напомнил, что для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции на курортах необходимо соблюдать рекомендованные ранее меры предосторожности.

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