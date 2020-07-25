Портленд, США, , 04:31 — REGNUM Окружной судья штата Орегон Майкл Саймон отклонил ходатайство о временном запрете на проведение задержаний граждан во время протестов представителями федеральных правоохранительных ведомств. Об этом говорится в опубликованном 24 июля судебном решении.

Запрета на проведение задержаний добивалась генпрокурор штата Орегон Эллен Розенблюм. Ответчиками по её обращению выступали министерство внутренней безопасности, служба маршалов, таможенно-пограничная служба и федеральная служба охраны США.

«Ходатайство истца на временный запрет отклонено», — говорится в документе.

Ранее судья Майкл Саймон принял решение о запрете применять силу против журналистов, которые работают в Портленде, освещая происходящие там события.

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