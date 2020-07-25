Мехико, , 04:28 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки скончались 737 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на мексиканской территории достигло 42 645. Также за 24 июля в Мексике выявили еще 7573 случая заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 378 285 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, к 24 июля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Мексике превысило 370 тысяч. Также в стране выздоровели уже более 230 тысяч человек.

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