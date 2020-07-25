Хабаровск, , 04:31 — REGNUM В Хабаровск для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции 25 июля прилетит бригада медиков из Москвы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В Хабаровск из Москвы прилетает сегодня первая бригада врачей, которая поможет нам в борьбе с коронавирусом. Это делается в рамках договоренностей Дегтярева с федеральными органами власти», — говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что среди прибывающих в регион двумя группами (в субботу 19 человек, в воскресенье девять) врачей — инфекционисты, рентгенологи, эпидемиологи, анестезиологи, пульмонологи, которые значительно усилят кадровый состав больниц, занимающихся лечением пациентов с COVID-19.

Помимо врачей, в регионе также ожидают лекарства и оборудование, об отправке которых врио губернатора края Михаил Дегтярёв договорился с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае действие противоэпидемических мер из-за угрозы коронавируса продлили до 9 августа. Сохраняются требования оставаться дома для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. В отношении прилетающих в край граждан России из других регионов, наоборот, были приняты некоторые послабления — отменена обязательная самоизоляция по прибытии.

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