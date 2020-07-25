Сантьяго, , 03:41 — REGNUM Постепенное ослабление карантинных мер, введенных ранее из-за распространения коронавируса, начнется 27 июля в семи районах столицы Чили Саньтяго, заявил чилийский министр здравоохранения Энрике Парис 24 июля в эфире телеканала Teletrese.

Речь идет о коммунах Колина, Нуньоа, Тиль-Тиль, Ла-Реина, Лас-Кондес, Ло-Барнечеа и Витакура.

Горожане, проживающие в этих районах, смогут выходить на улицу и заниматься спортом на открытых пространствах, а также ходить на работу в будние дни. Кроме того, гражданам разрешили собираться не более пяти человек в закрытых помещениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня власти Чили увеличили срок тюремного наказания и размер штрафов за нарушение карантинного режима в стране.

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