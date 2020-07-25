Никосия, , 03:38 — REGNUM Туристический поток на Кипре в первой половине 2020 года уменьшился на 84% в связи с распространением коронавируса и вынужденным закрытием границ в мире, сообщили 24 июля в пресс-службе кипрского правительственного бюро печати и информации.

Всего с января по июнь этого года на Кипр приехали 255,7 тыс. туристов по сравнению с 1,6 млн туристами за аналогичный период 2019 года.

Наибольший спад произошёл в июне этого года — Кипр не досчитался 98,2% туристов по сравнению с июнем прошлого года.

Напомним, жёсткие ограничения для предотвращения распространения коронавируса на Кипре действовали до 8 июня 2020 года.

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